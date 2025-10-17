На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр энергетики обратился к производителям электротехнического оборудования

Министр энергетики Цивилев анонсировал развитие энергосистем в России
Илья Питалев/РИА Новости

Министерство энергетики разработает специальный отраслевой заказ, который будет направлен на производство систем накопления энергии. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов, сообщает ТАСС.

По его словам, уже сейчас Минэнерго подготовило отраслевой заказ для генерации, а в ближайшее время он будет подготовлен для сетевого хозяйства и производства систем накопления энергии.

«Обращаюсь к производителям электротехнического оборудования. Отраслевой заказ сейчас формируется, но прошу не ждать отраслевого заказа. Прошу формировать резервы у себя на предприятиях. Мы их обязательно выкупим. Обязательно включайте в планы, формируйте резерв по электротехническому оборудованию», — отметил Цивилев.

Он отметил, что сейчас министерство уделяет особое внимание пополнению аварийного запаса. Этого требует достаточно высокая аварийность, которая связана с непростой оперативной обстановкой.

«Все это требует наличия на складах аварийного запаса», — пояснил он.

10 сентября заместитель министра энергетики России заявил, что Минэнерго РФ прогнозирует ввод систем накопления энергии в Крыму до февраля 2026 года, а в Краснодарском крае — до июля.

Ранее Путин рассказалй о будущем мировой энергетики.

