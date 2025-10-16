Путин рассказал о будущем мировой энергетики

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» представил анализ текущей ситуации и дал прогноз о будущем мировой энергетики. Его слова приводятся в Telegram-канале Кремля.

Глава государства рассказал о ключевых аспектах как внутренней, так и международной энергетической политики.

По его словам, одним из первых вызовов станет перенастройка мировых энергетических связей. Это связно с тем, что на мировой арене возникают новые центры экономического развития, где активно возрастает потребление.

Помимо этого, отдельную опасность представляют агрессивные действия западных элит. Путин добавил, что у России на горизонте полутора десятков лет запланирован ввод более 29 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС, которые возводятся только на территории РФ.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) — одна из основных международных площадок для обсуждения тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. В мероприятии традиционно принимают участие руководители крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет ученых, экспертов и журналистов из 80 стран.

Ранее Путин призвал сформировать в России суверенитет в сфере энергетики.