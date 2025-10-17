В Госдуме объяснили, как рассчитать размер будущей пенсии

Заботься о пенсионных накоплениях важно с самого начала трудового пути. Размер будущих выплат в первую очередь зависит от возраста, в котором человек начинает официально работать и делать страховые взносы, объяснил RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

«В первую очередь необходимо оформлять официальное трудоустройство — именно с белой зарплаты идут пенсионные отчисления, формирующие страховую пенсию», — подчеркнул Якубовский.

Он также призвал задуматься о добровольных взносах, которые можно делать самостоятельно с помощью негосударственных ПФР или через «Госуслуги». В целом же размер пенсии формируют трудовой стаж и накопленное количество пенсионных баллов – чем дольше и стабильнее будет официальная работа человека, тем выше будет пенсия, заключил депутат.

До этого депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России, кандидат экономических наук Сергей Гаврилов предупредил, что молодые люди, которые начали трудиться только в этом году, в старости рискуют остаться с мизерными пенсионными выплатами, которые не смогут покрыть даже базовые расходы. Это связано с планами пересмотреть стоимость пенсионных баллов – если власти действительно решат заморозить или понизить этот показатель, то каждый новый балл будет стоить меньше предыдущего, снижая сумму выплат каждый год, пояснил Гаврилов.

Он призвал вместо подобных решений действовать по уже существующим механизмам – в частности, по его мнению, можно сделать систему прозрачнее, исключить ошибки в расчетах и сборах информации, сделать более выгодным размещение активов пенсионных фондов и так далее.

