В Госдуме предупредили, что нынешней молодежи грозит нищая старость

Депутат Гаврилов: будущая пенсия молодежи не покроет даже базовые расходы
Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Молодые люди, которые начали трудиться только в этом году, в старости рискуют остаться с мизерными пенсионными выплатами, которые не смогут покрыть даже базовые расходы. Это связано с планами пересмотреть стоимость пенсионных баллов – если власти действительно решат заморозить или понизить этот показатель, то каждый новый балл будет стоить меньше предыдущего, снижая сумму выплат каждый год, предупредил депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России, кандидат экономических наук Сергей Гаврилов.

«Формула страховой пенсии построена так, что итоговая сумма напрямую зависит от стоимости одного пенсионного коэффициента. Сегодня он индексируется и растет, что позволяет хоть частично компенсировать инфляцию. Если же этот параметр будет снижен или заморожен, то пенсии миллионов граждан фактически окажутся урезанными, даже если формально слово «сокращение» никто не произнесет», — объяснил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он подчеркнул, что речь идет не просто о разовом решении, а о новом инструменте, который будут применяться на постоянной основе и обесценивать зарабатываемые пенсионные баллы ежегодно. По его словам, в конечном итоге это грозит резким падением уровня жизни пожилых людей, особенно если у них не будет дополнительных доходов.

На фоне внедрения мер поддержки для льготных категорий населения в целом ситуация с пенсиями для остальных граждан стагнирует, что повышает риск того, что в конечном итоге пенсионная система будет делить людей на «привилегированных» и всех остальных, предупредил Гаврилов. Хотя снижение стоимости пенсионных баллов в моменте выглядит как логичное решение в пользу бюджета, в перспективе такой подход подорвет доверие граждан к пенсионной системе в целом.

«Последствия будут чувствоваться десятилетиями: поколение, которое сегодня только вступает в трудовую жизнь, рискует выйти на пенсию с выплатами, не покрывающими даже базовые расходы», — подчеркнул депутат.

Он призвал вместо подобных решений действовать по уже существующим механизмам – в частности, по его мнению, можно сделать систему прозрачнее, исключить ошибки в расчетах и сборах информации, сделать более выгодным размещение активов пенсионных фондов и так далее. Все это помогло бы сохранить действующую систему без подрыва доверия граждан к ней, заключил Гаврилов.

До этого лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о необходимости отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). По его словам, действующая схема приводит к неравенству и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию. Он предложил формировать пенсии по трем понятным критериям: стаж, заработок и условия труда, учитывая важность введения дополнительных льгот для медиков, педагогов и многодетных родителей.

Ранее в Совфеде назвали зарплату, которая добавит более восьми пенсионных баллов.

