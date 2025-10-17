Россиянам рассказали, на что хватит прибавки к военной пенсии

Экономист Мосягин: прибавки к военной пенсии хватит на курицу и крупы на неделю

С 1 октября военные пенсии выросли на 3268 рублей и достигли 46268 рублей в среднем, оценил для «Газеты.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Ежемесячная прибавка в 3 268 рублей — это подспорье для пенсионера. На сумму в 3268 рублей одному взрослому можно сформировать базовую недельную продовольственную корзину, обеспечивающую необходимыми продуктами. В нее могут войти крупы (гречка, рис, овсянка), макароны, картофель (3-4 кг),

курица , яйца (10 шт.), кефир/творог, капуста, морковь, лук, свекла — основа для супов и тушеных блюд, огурцы/помидоры, около 1 кг яблок, хлеб (две буханки), растительное масло, молоко, сахар/соль/чай», — отметил Мосягин.

По его словам, такой набор продуктов позволяет готовить простые блюда (каши, супы, тушеные овощи с курицей), но требует тщательного планирования. Корзина отражает экономную модель потребления в текущих ценовых условиях, подчеркнул экономист.

Он добавил, что вместо продуктов в эту сумму могут войти непродовольственные товары: одежда, обувь, средства личной гигиены, бытовая химия.

Также эта сумма покрывает значительную часть счета за холодную/горячую воду или почти полностью счет за электроэнергию или газ для среднестатистического домохозяйства, частично позволяет приобрести несколько упаковок часто необходимых препаратов или оплатить важный визит к врачу в платной клинике (частично или полностью, в зависимости от услуги). Мосягин добавил, что можно оплатить месяц домашнего интернета и базовый пакет мобильной связи.

«Индексация военных пенсий на 7,6% обеспечивает практическую поддержку бюджетов военных пенсионеров. Прибавка в 3 268 рублей помогает покрыть возросшие расходы на самое необходимое: еду, лекарства, коммуналку, связь и мелкие бытовые нужды. Это важный шаг по сохранению покупательной способности пенсий в текущих экономических условиях, хотя уровень жизни, безусловно, зависит и от индивидуальных обстоятельств, и от общей динамики цен», — заключил экономист.

