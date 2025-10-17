Юрист объяснила, что важно сделать перед походом к косметологу

Перед походом к косметологу важно изучить всю информацию об образовании и квалификации специалиста, а также о лицензии клиники. Об этом «Пятому каналу» рассказала юрист Тамара Кормишина.

По ее словам, медучреждение обязано предоставить данные об оборудовании и используемых медицинских препаратах по запросу пациента, поэтому важно не бояться спрашивать о них.

«Люди должны отстаивать свои права, должны обращаться в правоохранительные органы. На мой взгляд, у нас недостаточно большие штрафы за такие правонарушения, они невесомы для юридического лица. То есть иногда им проще заплатить штраф, чем соблюдать те или иные нормы», — объяснила Кормишина.

Кандидат медицинских наук, главный врач сети VIP Clinic, врач-косметолог Екатерина Круглик до этого рассказала «Газете.Ru», что все больше пациентов жалуются, что нет эффекта после уколов ботокса. Всему виной — резистентность к подобным уколам красоты. По ее словам, основной механизм резистентности — выработка нейтрализующих антител к ботулотоксину типа А. Это чаще происходит при частых инъекциях или использовании высоких доз.

