Косметолог предупредила об опасности домашних пилингов

Домашние пилинги, несмотря на свою популярность и доступность, могут стать причиной целого ряда проблем, особенно если они применяются неправильно или без учета индивидуальных особенностей кожи. Об этом в беседе с «Газета.Ru» предупредила врач-косметолог «СМ-Косметология» Оксана Слободянюк.

Так, по ее словам, использование агрессивных кислот или чрезмерно частое применение пилингов может привести к раздражению, покраснению и воспалению кожи. Это связано с тем, что кислоты разрушают верхний слой эпидермиса, делая кожу уязвимой перед воздействием окружающей среды.

Кроме того, некоторые виды пилингов могут спровоцировать обострение угревой сыпи, особенно если кожа склонна к акне. Это происходит потому, что активные вещества могут усилить выработку кожного сала и вызвать закупорку пор. К тому же, индивидуальная непереносимость компонентов пилинга может вызвать аллергическую реакцию, проявляющуюся в виде зуда, высыпаний, отека и даже анафилактического шока.

«Частые пилинги могут нарушить естественный защитный барьер кожи, делая ее более чувствительной к внешним факторам, таким как ультрафиолетовые лучи, ветер, холод и загрязняющие вещества. Кроме того, неконтролируемое использование пилингов может привести к неравномерному распределению меланина, вызывая появление пигментных пятен. Особенно часто это наблюдается у людей с темной кожей или тех, кто злоупотребляет солнечными ваннами после процедуры», — предупредила косметолог.

Еще одна опасность — ожоги и рубцы. По словам врача, применение концентрированных кислот или неправильное нанесение средства может привести к химическим ожогам, образованию рубцов и длительному восстановлению кожи.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, специалист рекомендовала соблюдать ряд рекомендаций.

«Для начала обратитесь к врачу-косметологу, который подберет правильный домашний уход, исходя из типа и индивидуальных особенностей кожи, и объяснит все нюансы. Используйте профессиональные косметические средства, предназначенные именно для домашнего ухода и подходящие под ваш тип кожи. Соблюдайте инструкции по частоте и продолжительности процедур. Проведите тест на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в отсутствии аллергии. Не забывайте защищать кожу солнцезащитными средствами после процедуры, особенно летом», — посоветовала Слободянюк.

Ранее косметолог рассказала, как вернуть сияние коже осенью.