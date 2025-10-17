На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач перечислил скрытые симптомы сердечной недостаточности

Врач Соколов: ночной кашель может указывать на сердечную недостаточность
Shutterstock

Сердечная недостаточность (неспособность сердца эффективно перекачивать кровь) на ранних стадиях может проявляться в виде небольшого кашля ночью, который усиливается в положении лежа. Кроме того, возможны отек стоп, одышка при минимальных нагрузках, слабость и учащенное сердцебиение. Об этом в беседе с РИАМО сообщил кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.

«Осенью эти признаки усиливаются из-за охлаждения сосудов и замедленной микроциркуляции. Холод вызывает спазм периферических сосудов, повышая нагрузку на сердце, а влажность способствует задержке жидкости в тканях. Иногда даже незначительное увеличение физической активности или переохлаждение может вызвать выраженную одышку», — отметил специалист.

В качестве профилактики он посоветовал следить за давлением, уровнем холестерина и сахара в крови, сократить потребление соли и жирной пищи, включить в свой распорядок хотя бы небольшие физические нагрузки (прогулки, гимнастика), а также избегать стрессов и переохлаждений.

Недавно исследователи из Медицинского университета Белостока в Польше пришли к выводу, что люди с генетической предрасположенностью к синдрому дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или аутизму могут иметь повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья сердца в холодное время года.

