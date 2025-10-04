На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван неочевидный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний

Cells: предрасположенность к СДВГ повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Shutterstock

Люди с генетической предрасположенностью к синдрому дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или аутизму могут иметь повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Белостока в Польше. Работа опубликована в журнале Cells.

СДВГ и аутизм традиционно рассматриваются как состояния, связанные с особенностями работы мозга. Однако врачи давно замечали: люди с такими диагнозами чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые под руководством Петра Рыжкевича проанализировали данные 14 научных статей и выяснили, что предрасположенность к СДВГ связана с более высоким риском ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и некоторых типов инсульта, включая ишемический и атеросклеротический. Генетическая предрасположенность к аутизму при этом ассоциировалась с повышенной вероятностью фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности. Кроме того, авторы обнаружили обратную связь: генетическая предрасположенность к фибрилляции предсердий повышает риск СДВГ.

По мнению исследователей, результаты пока требуют осторожной интерпретации: количество доступных исследований ограничено, а большинство данных основано на выборках людей европейского происхождения. Однако работа подтверждает: биологические механизмы, лежащие в основе нейроразвивающихся расстройств, могут напрямую влиять на здоровье сердца.

Авторы подчеркнули необходимость более активного мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы у пациентов с СДВГ и аутизмом, а также раннего вмешательства через коррекцию образа жизни.

Ранее была названа неожиданная опасность плохого сна для мозга.

