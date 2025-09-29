Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья сердца в холодное время года

Кардиолог Белюшина: для здоровья сердца нужно два раза в неделю есть рыбу

Осенняя погода — это фактор риска обострений сердечно-сосудистых заболеваний. Как поддержать работу сердца с наступлением холодов, «Газете.Ru» рассказала Ольга Белюшина, интегративный кардиолог, эксперт SOLGAR.

По словам врача, короткий световой день и уменьшение количества солнечных дней приводят к снижению выработки витамина D в организме, и осенью организм начинает вновь испытывать его недостаток.

«А дефицит витамина D увеличивает и риск развития и обострения сердечно-сосудистых заболеваний (артериальной гипертонии, инфаркта миокарда и других)», — объяснила она.

Но осенью также появляются сезонные продукты, содержащие омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), которые необходимы нам для здорового сердца и сосудов. Они положительно влияют на качество мембран клеток крови, оздоравливают клетки эндотелия, который выстилает внутренние стенки сосудов, сердца и других органов, поддерживая их нормальное деление.

Кардиолог перечислила продукты, которые наиболее полезны для сердца.

«Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно минимум два раза в неделю есть рыбу, при этом один раз в неделю это должна быть жирная рыба типа лосося, тунца или скумбрии. В них как раз содержатся омега-3 жирные кислоты, которые борются со свободными радикалами, разрушающими наши клетки. Термическая обработка рыбы может уменьшать содержание омега-3, тогда можно рассмотреть ее дополнительный прием в формате биодобавок», — рекомендовала врач.

Стоит обратить внимание и на печеный картофель.

«В его кожуре содержится много калия, особенно полезного для нормальной работы сердца. Он выводит из организма избыточную жидкость и понижает давление. Поэтому в рацион пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто вводят несоленый печеный картофель и рекомендуют его употреблять вместе с кожурой. Подсчитано, что при варке картофеля теряется до 50% калия, а при запекании — не более 6%. Поэтому печеный картофель считается особенно ценным продуктом для профилактики болезней сердца и сосудов», — сказала она.

Бобовые чаще всего становятся источником растительных белков в питании. Употребляя их два раза в неделю вместо мяса, можно снизить уровень холестерина в крови на 5%. Кроме того, фасоль, горох и чечевица подпитывают сердце кальцием, магнием и витамином Е. Такой «комплексный обед» укрепит сердечную мышцу и сделает сосуды более эластичными, а значит — отдалит гипертонию и инфаркт, заявила врач.

Брокколи диетологи рекомендуют употреблять людям, перенесшим инфаркт и инсульт, не реже 2-3 раз в неделю. Она стимулирует синтез белков, которые нормализуют уровень холестерина, забивающего просвет сосудов. А еще брокколи содержит фолиевую кислоту и клетчатку, которые налаживают углеводный обмен и избавляют от лишнего веса — еще одного врага нашего сердца.

«Овощи и фрукты содержат много антиоксидантов, но немногие знают, что больше всего их в плодах, имеющих насыщенный цвет. Поэтому помидоры, благодаря своему ярко-красному насыщенному цвету (пигменту ликопину), можно назвать самым полезным овощем для профилактики атеросклероза и болезней сердца. Этот пигмент встраивается в сосудистую стенку и будто «армирует» ее, за счет чего она становится прочнее. Кроме того, ликопин улучшает работу капиллярной системы, со сбоев в которой и начинаются проблемы сердца. В осенне-летний период включайте в меню 2 свежих помидора в день, но зимой употреблять вместо тепличных помидоров лучше томатную пасту, сок и соусы. Дело в том, что концентрация ликопина увеличивается при тепловой обработке, а польза «резиновых» тепличных помидоров очень сомнительная», — рассказала врач.

Орехи — еще один источник жирных кислот омега-3, которые делают кровеносные сосуды «чистыми», упругими и прочными.

«Съедая две горсточки орехов в неделю, можно снизить высокое давление и предотвратить зарастание сосудистого просвета холестериновыми бляшками. При этом надо учесть, что сердце больше всего любит миндаль и грецкие орехи. В миндале содержатся вещества, расщепляющие холестерин, а грецкие орехи богаты витамином Е и белками, которые необходимы для хорошей работы сердца», — сказала эксперт.

Кроме того, тыквенные семечки имеют уникальный минерально-витаминный состав. Они являются источником цинка, витаминов А, Е и К. Дефицит цинка может привести к аритмии и сердечной недостаточности, витамина К — к плохой свертываемости крови, витамина Е — к ухудшению упругости стенок сосудов.

Регулярное употребление свежей зелени в пищу также способствует нормализации артериального давления и улучшению обмена веществ. Особенно полезно для профилактики болезней сердца петрушка, укроп, зеленый лук, сельдерей, руккола и кинза.

«А включив в рацион авокадо 2-3 раза в неделю, можно избежать развития атеросклероза, который в 90% случаев является причиной сердечно-сосудистых недугов. Авокадо снижает уровень холестерина и препятствует образованию холестериновых бляшек на сосудах», — рассказала врач.

Наконец, еще один полезный продукт для сердца — курага.

«За счет большого содержания калия курага нормализует работу миокарда (отвечает за сокращения сердца и выброс крови по всему организму), снижает давление и регулирует сердечный ритм. Кроме того, этот сухофрукт способствует выведению из организма лишней жидкости и снимает отеки. Но самое главное, курага улучшает поступление кислорода к клеткам мозга, в результате чего существенно снижается риск развития инсульта», — резюмировала врач.

Ранее кардиолог рассказала, как выглядят показатели здорового сердца.