В росте спроса россиян на антидепрессанты нашли положительную сторону

В России рост на антидепрессанты отмечается еще с начала пандемии коронавируса и продолжается и сегодня. В сентябре этого года продажи подскочили как из-за погоды, так и из-за того, что жители наконец-то осознали серьезность депрессии и поняли, что это не просто случайная «болячка», которую можно побороться народными методами, рассказал НСН директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

По словам специалиста, в России постепенно меняется культура применения антидепрессантов, на фоне чего люди, столкнувшиеся с тяжелыми состояниями, перестали избегать обращения за помощью, хотя раньше пытались справиться народными методами и своими силами.

«Сейчас люди начали понимать, что сталкиваются с медицинской проблемой, а не с какой-то болячкой, которую можно попытаться вылечить самостоятельно», — подчеркнул Беспалов.

Он также напомнил, что осенью спрос на антидепрессанты традиционно увеличивается на фоне погодных изменений. В целом же продажи таких препаратов растут с начала пандемии, так как с депрессией начинают сталкиваться разные категории населения, в том числе представители разных возрастных групп. Эксперт подчеркнул, что сегодня на рынке есть большой ассортимент эффективных препаратов, которые обладают минимумом побочных эффектов и не требуют от пациента кардинальной смены образа жизни.

«Антидепрессанты должны применяться только по назначению специалиста, но их без рецепта и не получится купить в аптеке», — заключил Беспалов.

Напомним, в первом полугодии 2025 года российский рынок антидепрессантов и транквилизаторов показал значительный рост. Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, в денежном выражении объем продаж этой категории препаратов увеличился на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 4,6 млрд рублей. В натуральном выражении рост составил 9,8%.

Ранее россиян призвали не пытаться купить антидепрессанты без рецепта врача.