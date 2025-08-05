В России выросли продажи антидепрессантов и транквилизаторов

В первом полугодии 2025 года российский рынок антидепрессантов и транквилизаторов показал значительный рост. Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, в денежном выражении объем продаж этой категории препаратов увеличился на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 4,6 млрд рублей.

В натуральном выражении рост составил 9,8%.

Географическое распределение продаж оказалось неравномерным. Почти треть общего объема (32,8%) пришлась на четыре региона: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. На противоположном конце рейтинга оказались Ненецкий автономный округ, Республика Тува и Чукотский автономный округ, где в сумме было продано всего 5 900 упаковок препаратов.

При этом в девяти регионах страны зафиксировано снижение продаж в натуральном выражении. Наибольшее падение (-9%) отмечено в Кировской области. Среди самых популярных торговых марок аналитики выделяют «Афобазол», «Грандаксин», «Адаптол» и «Атаракс».

Как заявляют ученые из Оксфорда и Университета Минью в Португалии, одна доза ламотриджина — препарата, обычно применяемого для профилактики депрессивных эпизодов при биполярном расстройстве, — способна изменить память в сторону более позитивного восприятия событий.

Ранее россиянам объяснили, как понять, что у них соматоформное расстройство.