На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России выросли продажи антидепрессантов и транквилизаторов

RNC: россияне потратили на антидепрессанты 4,6 млрд рублей в первом полугодии
close
РИА «Новости»

В первом полугодии 2025 года российский рынок антидепрессантов и транквилизаторов показал значительный рост. Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, в денежном выражении объем продаж этой категории препаратов увеличился на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 4,6 млрд рублей.

В натуральном выражении рост составил 9,8%.

Географическое распределение продаж оказалось неравномерным. Почти треть общего объема (32,8%) пришлась на четыре региона: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. На противоположном конце рейтинга оказались Ненецкий автономный округ, Республика Тува и Чукотский автономный округ, где в сумме было продано всего 5 900 упаковок препаратов.

При этом в девяти регионах страны зафиксировано снижение продаж в натуральном выражении. Наибольшее падение (-9%) отмечено в Кировской области. Среди самых популярных торговых марок аналитики выделяют «Афобазол», «Грандаксин», «Адаптол» и «Атаракс».

Как заявляют ученые из Оксфорда и Университета Минью в Португалии, одна доза ламотриджина — препарата, обычно применяемого для профилактики депрессивных эпизодов при биполярном расстройстве, — способна изменить память в сторону более позитивного восприятия событий.

Ранее россиянам объяснили, как понять, что у них соматоформное расстройство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами