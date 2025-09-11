Россиян призвали не пытаться купить антидепрессанты без рецепта врача

Аптекам нельзя продавать антидепрессанты без рецепта врача, так как за это предусмотрены штрафы. Россиянам следует помнить об этом и не пытаться приобрести такие препараты в безрецептурной форме, предупредила в пресс-центре НСН директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Эксперт напомнила, что в России предусмотрена реализация без назначения только успокоительных и седативных лекарств – например, изготовленных на основе трав.

«Серьезные препараты только рецептурные, например, антидепрессанты. Я хочу обратиться к потребителям, сказать, что к фармацевтам не стоит обращаться за безрецептурным отпуском таких препаратов. Фармацевту грозит штраф за отпуск такого препарата без рецепта», — подчеркнула Преснякова.

Она добавила, что сегодня культура рецептов сильно нарушена, на фоне чего многие врачи назначают лекарства, не выписывая рецепты. При этом психиатры, как правило, не нарушают это требование, заключила эксперт.

Напомним, в первом полугодии 2025 года российский рынок антидепрессантов и транквилизаторов показал значительный рост. Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, в денежном выражении объем продаж этой категории препаратов увеличился на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 4,6 млрд рублей. В натуральном выражении рост составил 9,8%.

