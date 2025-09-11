На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян призвали не пытаться купить антидепрессанты без рецепта врача

Фармэксперт Преснякова: за продажу антидепрессантов без рецепта грозят штрафы
close
Depositphotos

Аптекам нельзя продавать антидепрессанты без рецепта врача, так как за это предусмотрены штрафы. Россиянам следует помнить об этом и не пытаться приобрести такие препараты в безрецептурной форме, предупредила в пресс-центре НСН директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Эксперт напомнила, что в России предусмотрена реализация без назначения только успокоительных и седативных лекарств – например, изготовленных на основе трав.

«Серьезные препараты только рецептурные, например, антидепрессанты. Я хочу обратиться к потребителям, сказать, что к фармацевтам не стоит обращаться за безрецептурным отпуском таких препаратов. Фармацевту грозит штраф за отпуск такого препарата без рецепта», — подчеркнула Преснякова.

Она добавила, что сегодня культура рецептов сильно нарушена, на фоне чего многие врачи назначают лекарства, не выписывая рецепты. При этом психиатры, как правило, не нарушают это требование, заключила эксперт.

Напомним, в первом полугодии 2025 года российский рынок антидепрессантов и транквилизаторов показал значительный рост. Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, в денежном выражении объем продаж этой категории препаратов увеличился на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 4,6 млрд рублей. В натуральном выражении рост составил 9,8%.

Ранее врач объяснил резкий рост спроса на антидепрессанты среди россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами