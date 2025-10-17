Врач оценила пользу гиалуроновой кислоты для здоровья кожи

Гиалуроновая кислота поможет поддержать здоровье кожи и ее увлажненность. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова.

По ее словам, инъекционные процедуры с ней стоит проводить в том случае, если кожа теряет упругость, на ней появляются мелкие морщинки, ощущается сухость.

«Но говорить, что она «омолаживает», неправильно. Она помогает сохранить кожу более молодой и здоровой, чем она была бы без такой поддержки», — объяснила Галлямова.

Врач добавила, что крем или сыворотка с гиалуроновой кислотой дадут поверхностное увлажнение, защитят кожу и предотвратят потерю влаги, однако, не смогут восполнить дефицит кислоты в глубоких слоях кожи.

