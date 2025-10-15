На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, как неправильное умывание ускоряет старение кожи

Косметолог Троицкая: очищение кожи лица «до скрипа» приводит к появлению морщин
true
true
true
close
Shutterstock/Rimdeika

Старение кожи — естественный процесс, но нередко мы сами приближаем этот момент, допуская ошибки в ежедневном уходе. Одна из самых распространенных — неправильное очищение кожи лица. Многие недооценивают этот этап и выполняют его поверхностно или вовсе пропускают, считая, что достаточно просто умыться водой. О том, как неправильное умывание ускоряет старение кожи и как этого избежать, «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология» Ирина Троицкая.

По словам врача, при недостаточном очищении на коже остаются остатки себума, декоративной косметики, загрязнения и продукты окисления, которые стимулируют активность свободных радикалов. В результате нарушаются обменные процессы в клетках, замедляется их обновление, кожа тускнеет, теряет упругость и преждевременно стареет. Кроме того, это может привести к появлению воспаления и закупорке пор.

«Однако и чрезмерное очищение кожи — «до скрипа», особенно с использованием агрессивных средств, не менее вредно. Слишком частое умывание или применение продуктов с жесткими поверхностно-активными веществами (ПАВ) разрушает липидный барьер, отвечающий за защиту и удержание влаги. Это приводит к обезвоживанию, повышенной чувствительности, появлению морщин и тусклого оттенка кожи», — подчеркнула Троицкая.

Чтобы избежать этих проблем, специалист посоветовала использовать мягкие очищающие средства с нейтральным уровнем pH (около 5,5) и без агрессивных компонентов в составе. После умывания не следует тереть кожу полотенцем — достаточно аккуратно промокнуть ее мягкой тканью.

«Завершает очищение этап тонизации — тоник помогает восстановить баланс кожи, увлажнить и подготовить ее к нанесению крема. В зависимости от потребностей можно использовать тоники увлажняющие, успокаивающие или восстанавливающие защитный барьер. После тоника рекомендуется нанести легкий увлажняющий или питательный крем, который укрепит липидный слой и поможет сохранить здоровье и молодость кожи», — посоветовала косметолог.

Ранее косметолог рассказала, как вернуть сияние коже осенью.

