На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог оценила пользу диджея для роженицы

Психолог Мужицкая: диджей поможет роженицам расслабиться
true
true
true
close
Freepik.com

Диджей, как и доула, могут быть полезны для женщин на родах, если это помогает им расслабиться. Об этом «Москве 24» рассказала психолог и писатель Татьяна Мужицкая, комментируя появление объявления о диджее из Москвы, который готов приехать и отыграть роженице сет от двух до 12 часов.

По словам психолога, подобная музыкальная поддержка поможет беременной добиться ресурсного состояния.

«Все что угодно может помочь, если мама и папа заранее себя убедят в том, что определенный способ окажет на них положительный эффект. Это происходит из-за того, что они заранее программируют себя на благоприятный исход. Любая музыка, если она нравится самой паре, она будет выступать своеобразным талисманом», — поделилась Мужицкая.

Она отметила, что для правильного психологического настроя можно также посещать специальные курсы, на которых будущие родители репетируют предстоящие события, а также учатся правильно дышать и расслабляться. Это снижает тревогу и позволяет отпустить лишние переживания.

Врач — акушер-гинеколог сети многопрофильных медицинских клиник «К+31» Евгения Фотина до этого рассказала «Газете.Ru», что беременным женщинам нужно больше есть бобовых, орехов и семян. Орехи, например, грецкие, миндаль, фундук, содержат полезные жиры, витамин Е, магний и цинк, которые поддерживают нервную систему, а также участвуют в формировании плаценты.

Ранее врач рассказала, при каком токсикозе беременной нужно обратиться в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами