Психолог оценила пользу диджея для роженицы

Диджей, как и доула, могут быть полезны для женщин на родах, если это помогает им расслабиться. Об этом «Москве 24» рассказала психолог и писатель Татьяна Мужицкая, комментируя появление объявления о диджее из Москвы, который готов приехать и отыграть роженице сет от двух до 12 часов.

По словам психолога, подобная музыкальная поддержка поможет беременной добиться ресурсного состояния.

«Все что угодно может помочь, если мама и папа заранее себя убедят в том, что определенный способ окажет на них положительный эффект. Это происходит из-за того, что они заранее программируют себя на благоприятный исход. Любая музыка, если она нравится самой паре, она будет выступать своеобразным талисманом», — поделилась Мужицкая.

Она отметила, что для правильного психологического настроя можно также посещать специальные курсы, на которых будущие родители репетируют предстоящие события, а также учатся правильно дышать и расслабляться. Это снижает тревогу и позволяет отпустить лишние переживания.

