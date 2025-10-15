проект

Врач рассказала, при каком токсикозе беременной нужно обратиться в больницу

Taras Grebinets/Shutterstock/FOTODOM

При тяжелой степени токсикоза, когда беременную рвет более 10 раз в сутки, требуется госпитализация, рассказала «Газете.Ru» гинеколог-эндокринолог, член академии Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Елена Ремез.

Ранний токсикоз — это распространенное состояние нарушения адаптации организма к беременности, от которого страдает до 80% женщин в первом триместре беременности.

«Иногда оно представляет собой не просто временный дискомфорт в виде тошноты и потери аппетита, а серьезную проблему, оказывающую значительное влияние на физическое и эмоциональное состояние женщины. Симптомы токсикоза обычно появляются до 9 недели и чаще всего проходят к 16–20 неделе беременности, редко сохраняясь на протяжении всей беременности. Степени тяжести разделяются на три группы — легкая (рвота с частотой 2–4 раза в сутки), средняя (до 10 раз), тяжелая (более 10 раз в сутки)», — рассказал врач.

В рекомендации для облегчения состояния женщины при раннем токсикозе легкой и средней тяжести входят: достаточный питьевой режим, разнообразное и дробное питание (около 6 раз в день небольшими порциями), преобладание белковых продуктов в рационе.

«В случае неэффективности предпринимаемых мер и прогрессирующей рвоте, обезвоживании и потере массы тела применяют симптоматическую медикаментозную терапию. Хорошо зарекомендовали себя препараты с комбинацией пиридоксин + доксиламин, разработанные специально для лечения токсикоза беременных. Тяжелую степень токсикоза лечат уже в условиях стационара, когда обезвоживание и общее состояние корректируется введением лекарственных средств внутривенным путем», — рассказал врач.

Хотя распространенность токсикоза на ранних сроках беременности высока, причины возникновения состояния остаются недостаточно ясными.

«Исследования идут и в настоящее время. На сегодняшний день научное сообщество выдвигает несколько теорий возникновения раннего токсикоза, основными из которых являются: гормональная теория, нервно-рефлекторная, иммунологическая, психосоматическая и другие. Несмотря на нечеткое понимание причин возникновения недуга в современной медицине разработаны алгоритмы медикаментозного лечения симптомов токсикоза», — заключила доктор.

