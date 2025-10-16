На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Карельскую школьницу отправили под домашний арест за жестокое избиение мужчины

true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Карелии 15-летнюю девушку отправили под домашний арест за жестокое избиение взрослого знакомого. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Петрозаводский городской суд избрал школьнице, обвиняемой по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, меру пресечения в виде домашнего ареста. Девушка-подросток будет под ним находиться до 14 декабря. Фигурантке также запретили общаться с потерпевшим, свидетелями и использовать интернет в любых целях, кроме дистанционной учебы, а также получать и отправлять почту.

Инцидент произошел на проспекте А. Невского в городе Петрозаводске. По предварительным данным, девушка-подросток познакомилась с двумя мужчинами в баре, где они встретились ночью — что школьницы делали в этом заведении в такое время, неизвестно. После этого она жестоко избила одного из них.

Ранее россиянина жестоко избили за попытку познакомиться с девушкой на улице.

