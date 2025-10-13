На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянина жестоко избили за попытку познакомиться с девушкой на улице

Тюменец избил мужчину, который пытался познакомиться с его девушкой
true
true
true
close
Depositphotos

В Тюмени мужчина попытался познакомиться с девушкой и попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.

В городскую больницу за помощью обратился 39-летний местный житель с черепно-мозговой травмой и другими телесным повреждениями. Он пояснил, что стал жертвой уличного нападения, когда заговорил с девушкой, которая находилась в компании своего молодого человека. Пострадавший заявил, что просто подошел к ней и предложил познакомиться.

Однако спутник девушки агрессивно отреагировал на слова прохожего и принялся его избивать, нанося удары по лицу и телу. Подозреваемого задержали и отпустили под обязательство о явке. Против 21-летнего тюменца возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до восьми лет колонии.

Ранее украинец избил девушку из-за несоответствия ее внешности и фото на сайте знакомств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами