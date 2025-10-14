Школьница жестоко избила мужчину в Карелии после ночного знакомства в баре

«КарелInform»: в Карелии школьница жестоко избила мужчину после знакомства в баре

В Карелии 15-летняя школьница жестоко избила мужчину и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал «КарелInform».

Инцидент произошел на проспекте А. Невского в городе Петрозаводске. По предварительным данным, девушка-подросток познакомилась с двумя мужчинами в баре, где они встретились в ночное врем — что школьницы делали в этом заведении в такое время, неизвестно.

Следственный комитет квалифицировал действия подростка по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на физическое устранение. Прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

До этого костромич напал на посетителя бара, защищая честь супруги. Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму.

Ранее россиянина жестоко избили за попытку познакомиться с девушкой на улице.