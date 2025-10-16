На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина отправили в колонию за рассылку эротических снимков в «Одноклассниках»

Житель Брянской области получил срок за рассылку интимных снимков подросткам
Pixabay

В Брянской области осудили мужчину, отправлявшего свои обнаженные фото несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление в целях распространения и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия) возбудили в отношении 46-летнего жителя Севска, который ранее уже был судим за рассылку своих приватных фото незнакомым женщинам.

На этот раз его жертвами стали двое подростков, не достигших 16-летнего возраста. Мужчина сфотографировал на камеру телефона свой обнаженный половой орган и распространил эти снимки в социальной сети «Одноклассники».

Он раскаялся в содеянном и предстал перед судом, где его приговорили к лишению свободы на три года и один месяц. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу одной из потерпевших компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

Ранее педофил на испытательном сроке соврал о своем возрасте и поступил в школу.

