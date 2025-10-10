Педофил на испытательном сроке соврал о своем возрасте и поступил в школу

В США 22-летний педофил поступил в школу и проводил время с подростками

В США 22-летний мужчина выдавал себя за 17-летнего подростка и учился в школе. Об этом сообщает CBS News.

Молодого человека по имени Кельвин Любке задержали после жалобы матери одной из школьниц в Миннесоте. Она просматривала материалы в Интернете и наткнулась на фото одноклассника под другим именем.

За два года до этих событий «старшеклассника» осудили за отправку фото непристойного характера 15-летней девочке. После того как его отпустили, мужчина якобы снова стал совершать подобные преступления, таким образом нарушая условия испытательного срока. Его арестовали, но отпустили.

Выяснилось, что Любке пришел в местную школу, представился бездомным подростком и, показав свидетельство о рождении из одной из африканских стран, попросил зачислить в учреждение.

Это у него получилось, так как по закону детей должны принимать в школу, даже если у них нет академической справки и других документов.

Всего молодой человек проучился в учреждении 19 дней. За это время он поучаствовал в трех футбольных тренировках, но не играл в матчах. Он также общался со школьниками, имели ли переписки сексуальный характер, не уточняется.

Молодого человека задержали, но еще не предъявили обвинения.

