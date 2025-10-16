«Роснефть» запустила новый маршрут для автотуристов на Кавказских Минеральных Водах

«Роснефть» совместно с Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края представила новый маршрут для автопутешественников — «Жемчужина юга России». Об этом сообщается на сайте компании.

Презентация прошла на одной из АЗС «Роснефть» в Пятигорске. Этот маршрут стал пятидесятым, разработанным компанией для путешествующих по России на автомобилях.

Общая протяженность маршрута составляет около 100 км, он охватывает четыре города Кавказских Минеральных Вод: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. В программе — 35 популярных локаций, включая парки, музеи, исторические места и природные достопримечательности. Маршрут также пролегает через 10 автозаправочных комплексов «Роснефть», где туристы смогут воспользоваться современным сервисом.

Первая точка маршрута — Железноводск. Здесь туристам предлагается посетить Курортный парк с его архитектурными памятниками, каскадной лестницей и скульптурами. Особое внимание уделяется Пушкинской галерее, символу города, связанному с творчеством Александра Пушкина. Также обязательным для посещения является Дворец Эмира Бухарского, поражающий своим восточным стилем.

Далее маршрут приводит в Пятигорск, где можно дегустировать минеральную воду, наслаждаться видами гор и исследовать места, связанные с жизнью Михаила Лермонтова. «Домик Лермонтова», музей под открытым небом, Лермонтовская галерея и озеро Провал погрузят путешественников в атмосферу произведений великого поэта.

Третий город маршрута — Ессентуки. Здесь основное внимание уделяется Курортному парку с его знаменитыми бюветами, аллеями и легендарными скульптурами. Туристы могут попробовать местную минеральную воду или посетить Грязелечебницу имени Н.А. Семашко. Также интерес представляет Цандеровский институт механотерапии, который считается прародителем современных фитнес-центров.

Маршрут завершается в Кисловодске, где главной достопримечательностью является Национальный парк площадью 966 гектаров. Его терренкуры общей протяженностью 24,3 км позволяют насладиться уникальной природой региона. В парке представлено более 900 видов травянистых растений, обитают 217 видов птиц и 39 видов млекопитающих. Автопутешественники также могут посетить Нарзанную галерею и музей «Визит-центр», рассказывающий об истории курорта и края.