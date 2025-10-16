На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белгородского студента осудили за призывы к насилию над военными

Белгородский суд осудил студента на полтора года за призывы бить силовиков
Белгородский суд осудил студента на полтора года лишения свободы в колонии общего режима за призывы к насилию в отношении военнослужащих и правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба Белгородского областного суда в социальной сети «ВКонтакте».

Студент был признан виновным в призывах к экстремизму. Приговор молодому человеку смягчили из-за его состояния здоровья и заявления о полном раскаянии в содеянном. После освобождения из мест лишения свободы мужчине еще два года нельзя будет создавать аккаунты в социальных сетях и администрировать сайты.

Тем не менее, его адвокат назвал приговор слишком суровым и попытался его обжаловать. Тем не менее, апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции.

До этого ФСБ задержала жителя Пензы по делу о призывах к насилию к участникам СВО. Согласно сообщению ведомства, житель Пензы 1991 года рождения осуществлял призывы в мессенджере Telegram. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мужчины избили участника СВО из-за замечания о парковке и попали на видео.

