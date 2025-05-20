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Жителя Пензы заподозрили в призывах к насилию над военными

ФСБ России: жителя Пензы задержали по делу о призывах к насилию к участникам СВО
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранители задержали жителя Пензы по подозрению в призывах к насилию в отношении участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ России.

Согласно сообщению ведомства, житель Пензы 1991 года рождения осуществлял призывы в мессенджере Telegram .

«Житель области задержан в порядке статьи 91 УПК РФ в качестве подозреваемого», — указали в ФСБ.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

20 мая Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Белгородский районный суд арестовал 44-летнего уроженца Украины на 14 суток, признав его виновным в «возбуждении ненависти» (ст. 20.3.1 КоАП) за комментарии в Telegram-чате «Украинцы в России». По версии следствия, в 2023 году мужчина оставил несколько комментариев, в которых выражал свое мнение о жизни в Белгороде и заявлял о возросшей у него «русофобии» за годы жизни в России.

До этого районный суд Санкт-Петербурга обнаружил признаки экстремизма в песне «Zа наших» группы Silver Machine. Ему назначили штраф в размере 20 000 рублей.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной международную правозащитную организацию.

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