Жителя Пензы заподозрили в призывах к насилию над военными

ФСБ России: жителя Пензы задержали по делу о призывах к насилию к участникам СВО

Правоохранители задержали жителя Пензы по подозрению в призывах к насилию в отношении участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ России.

Согласно сообщению ведомства, житель Пензы 1991 года рождения осуществлял призывы в мессенджере Telegram .

«Житель области задержан в порядке статьи 91 УПК РФ в качестве подозреваемого», — указали в ФСБ.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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До этого районный суд Санкт-Петербурга обнаружил признаки экстремизма в песне «Zа наших» группы Silver Machine. Ему назначили штраф в размере 20 000 рублей.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной международную правозащитную организацию.