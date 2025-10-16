На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На новокузнецкого полицейского завели дело из-за избиения задержанного

СК Кузбасса заявил о возбуждении дела из-за видео избиения в полицейском участке
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В отношении полицейского из Новокузнецка возбудили уголовное дело о превышении полномочий после распространения в сетях видео с кадрами избиения задержанного. Об этом сообщил Следственный комитет Кузбасса в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в октябре 2025 года полицейский «толкнул» 49-летнего задержанного в КПЗ, что привело к телесным повреждениям. Пострадавшим был 49-летний ранее неоднократно судимый местный житель, задержанный за мелкое хулиганство. Поводом для избиения стало агрессивное поведение и использование нецензурной лексики задержанным.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента. Действиям как полицейского, так и пострадавшего, будет дана правовая оценка.

До этого в Якутии полицейские избили участника СВО на празднике и сломали ему ногу.

На следующий день после происшествия полицейские пришли к ветерану в дом и пригрозили, что за жалобу лишат его лицензии на владение оружием и задержат на 15 суток. Позднее мужчина узнал, что на него составлен протокол о хулиганстве и неповиновении сотрудникам полиции.

Ранее в Подмосковье таксист отказался везти ветерана СВО без руки и ноги.

