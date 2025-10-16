В Петербурге мужчина склонял детей к употреблению наркотиков и насиловал

В Петербурге мужчину арестовали за изнасилование детей

В Петербурге под стражу отправили мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, преступления мужчина совершал в период с сентября 2023 по январь 2025 года в офисном здании и квартире. Местный житель склонял детей к употреблению наркотиков и совершал действия сексуального характера в их отношении. В рамках статей, связанных с последними, ему вменяют девять эпизодов.

Помимо этого, его подозревают в незаконном изготовлении материалов непристойного характера и приобретении запрещенных веществ.

«В настоящее время установлены четверо несовершеннолетних, потерпевших от действий фигуранта», – сообщается в публикации.

Возраст пострадавших не уточняется. Следователи предполагают, что от действий задержанного могли пострадать и другие дети.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, на данный момент он находится под стражей.

