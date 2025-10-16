На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвич надругался над незнакомой девочкой и получил срок 12,5 лет

Shutterstock/271 EAK MOTO

В Москве суд вынес приговор мужчине, который надругался над несовершеннолетней. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Солнцевском проспекте. По данным следствия, фигурант совершил иные действия сексуального характера в отношении незнакомой девочки, точный возраст которой не указан.

В отношении москвича возбудили уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 12,5 годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима.

До этого в Тамбовской области задержали двух подозреваемых в изнасиловании женщины в Петербурге. По данным СМИ, пострадавшая вышла на улицу и там познакомилась с подозреваемыми.

Они пригласили женщину в свой вагончик на стройке, где напоили алкоголем и изнасиловали. В итоге она смогла сбежать и обратилась в полицию.

Подозреваемых остановили сотрудники полиции, когда они находились в другом регионе.

Ранее женщина-пастор изнасиловала школьницу и попала под суд.

