Россиянам рассказали, в каких витаминах организм особенно нуждается осенью

Осенью, чтобы оставаться бодрыми и не болеть, важно составить рацион так, чтобы организм получал разнообразные витамины в достаточном количестве. Об этом в интервью РИАМО сообщил эксперт по питанию, фитнес-тренер DDX Fitness Дмитрий Гончаров.

Для укрепления иммунитета и лучшего усвоения железа он посоветовал употреблять цитрусовые, шиповник, болгарский перец, киви, квашеную капусту и картофель, богатые витамином С.

Кроме того, осенью организму необходимы витамины группы В, которые содержатся в красном мясе, цельнозерновом хлебе, гречке, бобовых, орехах и молочных продуктах, отметил специалист.

Также он рекомендует не избегать жиросодержащих продуктов, таких как жирная рыба (сельдь, скумбрия, лосось и др.), яичный желток и сливочное масло, которые содержат витамины D и Е, необходимые для здоровья кожи, ногтей и волос.

Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко до этого говорил, что осенью иммунитет снижается из-за нескольких факторов, в числе которых похолодание, изменение рациона питания, конец поры отпусков, сокращение светового дня и другие.

По словам специалиста, после сезона свежих овощей и фруктов мы часто переходим на более тяжелую, углеводную пищу с меньшим количеством витаминов и клетчатки.

