Мужчин, изнасиловавших женщину на стройке в Петербурге, задержали в Тамбовской области

Под Тамбовом задержали подозреваемых в изнасиловании женщины в Петербурге

В Тамбовской области поймали подозреваемых в изнасиловании женщины на стройке в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

После того, как 38-летняя жительница Петербурга подала заявление, полицейские стали искать подозреваемых, ими оказались двое мужчин в возрасте 40 и 57 лет.

Обоих задержали на 343-м километре автодороги Р-22. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», машина мужчин двигалась на большой скорости.

«Следственный комитет уже возбудил дело по статье об изнасиловании группой лиц», – сообщается в публикации.

Вскоре их доставят в Петербург, где предъявят обвинение.

О надругательстве над женщиной стало известно накануне. Пострадавшая распивала алкоголь и в какой-то момент поссорилась с возлюбленным, после чего сбежала.

На улице с ней познакомились мужчины, которые пригласили к себе в вагончик на стройке. Какое-то время гостью накачивали алкоголем, после чего изнасиловали. Позже она смогла сбежать и написала заявление в МВД.

