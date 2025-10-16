Жители Воронежской области остались без электричества после атаки украинских БПЛА

Специалисты восстанавливают подачу электричества для нескольких населенных пунктов Воронежской области после атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«Несколько населенных пунктов остаются без электричества на время аварийных работ, начавшихся после отражения атаки БПЛА в соседнем регионе», — написал он.

Гусев уточнил, что за минувшую ночь над Воронежской области было уничтожено четыре беспилотника. Пострадавших и разрушение в результате вражеской атаки нет, уточнил губернатор. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется.

Утром 16 октября сообщалось, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА над регионами России, а также Азовским и Черным морями. Больше всего беспилотников было уничтожено в Саратовской области — 12, а также в Волгоградской области — 11.

До этого режим «беспилотная опасность» был введен в Пензенской области. Власти предупредили, что из соображений безопасности работа мобильного интернета в регионе временно ограничена. А в некоторых районах области действует план «Ковер».

Ранее Астраханская область была атакована более чем 20 украинскими дронами.