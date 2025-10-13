На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Астраханская область была атакована более чем 20 украинскими дронами

Губернатор Бабушкин: ПВО отразила крупную воздушную атаку в Астраханской области
Olga Sokolova/Global Look Press

Силы ПВО отразили ночной налет украинских дронов на Астраханскую область. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

«Благодаря слаженной работе военнослужащих региональной системы противовоздушной обороны уничтожено более двух десятков беспилотников ВСУ», — сообщил он.

Во время атаки вражеских БПЛА никто не пострадал, разрушений также не было, подытожил губернатор.

До этого в сводке Минобороны России сообщалось, что в ночь на 13 октября силы противовоздушной обороны уничтожили 103 украинских БПЛА.

В ночь на 13 октября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Феодосии в Крыму украинский беспилотник атаковал нефтебазу. При этом, по предварительным данным, силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито более 20 беспилотников. Глава Крыма призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее украинский дрон ударил по городскому автобусу в Горловке.

