В США установили, почему затонул «Титан» с миллиардерами на борту

NTSB: взрыв батискафа «Титан» произошел из-за ошибки проектирования
OceanGate Expeditions/Reuters

Крушение глубоководного аппарата «Титан» произошло из-за ошибки проектирования, говорится в отчете Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).

В ходе расследования специалисты ведомства пришли к выводу, что корпус батискафа не соответствовал необходимым требованиям прочности и долговечности. Эксплуатировавшая «Титан» компания OceanGate не знала об этом, потому что не провела испытаний глубоководного аппарата.

Согласно отчету, углеродное волокно, из которого состояла труба, образующая центральную часть корпуса батискафа, расслоилось. Ситуация усугубилась дополнительными повреждениями неизвестного происхождения. Из-за этого пострадала внутренняя конструкция аппарата. Впоследствии эти факторы вызвали «выпучивание сосуда высокого давления» «Титана».

Алина Джусь/«Газета.Ru»

В начале августа береговая охрана США опубликовала расследование, посвященное причинам крушения глубоководного батискафа «Титан» с миллиардерами на борту 18 июня 2023 года. Комиссия пришла к выводу, что катастрофы можно было избежать при надлежащем обслуживании судна и внимании к разумным опасениям технических специалистов. Виновником аварии названа американская компания OceanGate. В ее эксплуатации находился «Титан». При ЧП не выжили пять человек, включая основателя OceanGate Стоктона Раша.

