СМИ сообщили, что тело Майкла Линча и его дочери нашли внутри затонувшей яхты

Спасатели нашли тело британского предпринимателя Майкла Линча и его дочери Ханны внутри затонувшей яхты у берегов Италии. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на генерального директора сицилийской службы гражданской обороны Сальватора Кочину.

По данным издания, коммерсант занимался бизнесом в сфере информационных технологий. Кораблекрушение произошло у берегов Сицилии.

До этого агентство Reuters сообщило, что водолазы подняли из затонувшей на глубине 49 м суперъяхты тела четырех человек. В списке пропавших без вести числятся еще два пассажира.

В конце мая бизнесмен Ларри Коннор из Огайо планирует повторить попытку печально известного экипажа батискафа «Титан» и организовать еще одно погружение к месту затопления «Титаника». По словам 74-летнего миллиардера, он будет одним из пассажиров своей субмарины, и мужчина уверен, что в этот раз обойдется без трагедии. Коннор добавил, что его батискаф будет стоить около $20 млн, максимальная глубина погружения аппарата составит 4 км, а обломки «Титаника» лежат на глубине 3,8 км.

Ранее стало известно содержание последнего сообщения миллиардера Хардинга с батискафа «Титан».