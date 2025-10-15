В Италии отменили решение о выдаче обвиняемого в подрыве «Севпотоков» украинца

Верховный кассационный суд Италии отменил решение о выдаче Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Николу Канестрини.

По его словам, в связи с решением суда в ближайшие дни он намерен рассмотреть возможность подачи ходатайства об освобождении своего клиента, поскольку считает, что правовые основания для его содержания под стражей утратили силу. Он также отметил, что мотивировочная часть решения будет опубликована в течение нескольких недель.

Канестрини сообщил, что в ходе слушания прокуратура ходатайствовала об удовлетворении одного из доводов апелляции защиты, указывая на ошибочную правовую квалификацию фактов, содержащихся в европейском ордере на арест. По его словам, эта ошибка привела к нарушению права его клиента на участие в судебном разбирательстве, что нарушает принципы надлежащей правовой процедуры Евросоюза. Он отметил, что Верховный суд согласился с этой позицией и постановил отменить решение с направлением дела в суд.

По данным газеты Die Zeit, немецкие следователи подозревают в подрыве семерых граждан Украины, среди них — четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и один человек, чья роль неясна.

В сентябре помощник российского президента Николай Патрушев высказал мнение, что «Северные потоки» могли быть взорваны при участии спецслужб НАТО. По его словам, «нелепые вбросы в прессу» служат прикрытием для реальных организаторов и участников теракта, который осуществила «высококлассная команда».

Ранее в Польше выступили против выдачи Германии подозреваемого по делу о «Северных потоках».