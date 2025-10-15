Хулиганы набили 10-летнему ребенку на лбу татуировку, которую пришлось удалять лазером

Мальчик из Таиланда прошел процедуру лазерного удаления татуировки после того, как хулиганы нанесли ему на лоб оскорбительное слово. Об этом пишет People.

В провинции Канчанабури подростки поймали 10-летнего мальчика по имени Као и против воли сделали ему несколько татуировок, включая слово «pussy» (слабак. — прим. ред.). Для этого они использовали швейную иглу и чернила.

Местный тату-мастер Джанджира Каевкет увидела фотографии мальчика в интернете и решила помочь бесплатно. 4 октября она пригласила его на процедуру лазерного удаления татуировки.

Сначала ребенку нанесли обезболивающий крем, а затем удалили рисунки лазером. Као спокойно переносил процедуру в защитных очках, несмотря на боль. Процесс занял около 15 минут.

Кроме того, мастер удалила 10 маленьких татуировок на ногах ребенка. Для полного избавления от них, как уточнила женщина, понадобится три процедуры.

