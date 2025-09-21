В Тюмени подростки издевались над ровесником из-за его внешнего вида

В Тюмени подростки издевались над ровесником и снимали все на камеру. Видео, записанное хулиганами, опубликовал Telegram-канал «ЧС Тюмень».

Учащиеся 43-й школы травили подростка за его внешний вид. Особенно им не понравились белые шнурки жертвы. Судя по записи, хулиганы заставляли жертву их жевать и плевали ему в рот, сопровождая все угрозами расправы.

В областном УМВД уже начали проверку по факту инцидента. К настоящему времени всех участников публичных издевательств уже опознали. Проверка по делу продолжается.

До этого в Краснодаре подростка жестоко избили за слова о родителях одноклассника. 14-летний девятиклассник из в школы №104 поссорился с одноклассником. По всей видимости, причиной ссоры стала неосторожно брошенная им фраза о родителях оппонента. Тот оскорбился и решил отомстить обидчику, позвав на «стрелку» своего знакомого. После уроков они увели Рому в безлюдное место, где избили на глазах у других подростков. Никто из присутствующих не заступился за пострадавшего, который задыхался и захлебывался кровью. В итоге школьник попал в краевую детскую больницу с тяжелыми травмами.

Ранее российские девятиклассницы засунули в рот восьмилетней девочке туалетный ершик.