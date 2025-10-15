Три пассажира автобуса пострадали в ДТП с грузовиком на севере Москвы

В столкновении автобуса и грузовика на севере Москвы пострадали три человека

В ДТП автобуса и грузового автомобиля на севере Москвы пострадали три человека. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.

«На пересечении улиц Бусиновская Горка и Ижорская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузовика», — сказал он.

По словам собеседника агентства, по предварительной информации, три человека пострадали в автобусе. В данный момент обстоятельства происшествия выясняются.

15 октября также сообщалось, что во Владивостоке водитель на Subaru уснул за рулем и устроил ДТП с Toyota.

До этого сообщалось, что в Москве женщина пострадала в массовой аварии. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП белая машина получила серьезные повреждения. Люди достали женщину из поврежденного транспорта и передали прибывшим медикам. Кроме того, движение по трем полосам в сторону области перекрыли. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Дагестане опрокинулся грузовик с сотрудниками Росгвардии.