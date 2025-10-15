На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студентка отдала мошенникам более 4 млн рублей, подтвердив снятие денег звонком псевдоотцу

В Краснодаре студентка обманула сотрудников банка и сняла для мошенников 4 млн
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре 23-летняя студентка попалась на уловку мошенников и отдала им более четырех млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Мошенник связался с девушкой от имени сотрудника ФСБ и убедил ее в том, что ей грозит уголовная ответственность за спонсирование терроризма. Будучи под влиянием афериста, потерпевшая стала выполнять все, что ей говорили. Для начала она записала номер мошенника как номер отца, а потом отправилась в банк, чтобы снять крупную сумму.

Сотрудники финансовой организации, заподозрив неладное, спросили девушку о целях, на которые она хочет потратить столь крупную сумму. Девушка заявила, что деньги нужны ей для покупки квартиры. Она тут же набрала телефон «лже-отца», и тот подтвердил ее намерения. После снятия 4,3 млн рублей студентка передала их в подарочной упаковке таксисту.

«После деньги забрали 18-летний житель Брюховецкого района и его 19-летний сообщник из станицы Кавказской. Они нашли 'подработку' через знакомого, которому и отдали деньги, получив по 5 000 рублей», — рассказали в полиции.

Курьеров мошенников задержали. Оба мужчины грозят до десяти лет лишения свободы. Мужчины заключены под стражу.

Ранее в Мурманской области женщина отдала мошенникам 12,4 млн рублей.

