Россиянка вскрыла сейф родителей и передала аферистам 12,4 млн рублей

В Мурманской области женщина отдала мошенникам 12,4 млн рублей
26-летняя женщина из Мурманской области поверила неизвестным и отдала им 12,4 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала сама пострадавшая, аферисты представились сотрудниками службы доставки цветов, и, рассказав о доставке букета, потребовали код из сообщения.

Позже ей пришло уведомление о входе в учетную запись на «Госуслугах». Так как женщина этого не делала, она обратилась по указанному номеру.

«Ей было заявлено, что ее аккаунт взломан, а от ее имени оформлена доверенность на иностранца, и теперь она сама подозревается в государственной измене», – сообщается в публикации.

Следуя указаниям мошенников, женщина показала им свою квартиру и жилье родителей, в последнем они заметили сейф. Чтобы взломать его, пострадавшая пригласила мастера, затем «задекларировала» средства, отправив их на счета аферистов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас сотрудники МВД ищут причастных к схеме лиц.

Ранее пенсионерка из Улан-Удэ доверилась мошенникам и лишилась 7,6 млн рублей.

