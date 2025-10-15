На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин украл из электрички чужое платье и подарил сожительнице

В электричке Москва — Тверь мужчина украл чужое платье и попал на видео
true
true
true

В Твери мужчина украл пакет с платьем, который хозяйка оставила в вагоне. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел в электричке сообщением Москва - Тверь. Женщина, оставившая пакет с вещью в поезде, вернулась за ним, и, не обнаружив его, обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей. Правоохранители изучили записи с камер и установили, что платье забрал неизвестный мужчина. Он убедился, что за ним никто не наблюдает, и взял пакет с верхней полки электрички.

С помощью записи полицейские установили личность мужчины — им оказался 64-летний местный житель, который был до этого трижды судим.

«Мужчина признался, что хотел сделать подарок сожительнице. Похищенное изъято и возвращено законной владелице», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее неизвестные ограбили вагон с компьютерами для космодрома Восточный.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами