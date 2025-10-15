Россиянин украл из электрички чужое платье и подарил сожительнице

В электричке Москва — Тверь мужчина украл чужое платье и попал на видео

В Твери мужчина украл пакет с платьем, который хозяйка оставила в вагоне. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел в электричке сообщением Москва - Тверь. Женщина, оставившая пакет с вещью в поезде, вернулась за ним, и, не обнаружив его, обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей. Правоохранители изучили записи с камер и установили, что платье забрал неизвестный мужчина. Он убедился, что за ним никто не наблюдает, и взял пакет с верхней полки электрички.

С помощью записи полицейские установили личность мужчины — им оказался 64-летний местный житель, который был до этого трижды судим.

«Мужчина признался, что хотел сделать подарок сожительнице. Похищенное изъято и возвращено законной владелице», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

