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Неизвестные ограбили вагон с компьютерами для космодрома «Восточный»

112: технику для космодрома «Восточный» украли из вагона поезда

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Игорь Агеенко/РИА «Новости»

Вагон с компьютерной техникой для космодрома «Восточный» ограбили по пути следования. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

16 декабря вагон, загруженный системными блоками, мониторами и другими компьютерными принадлежностями, отправили из Омска. По информации журналистов, груз приехал на космодром к концу месяца и до начала января из-за праздников стоял на путях, ожидая разгрузки. Когда сотрудники «Восточного» начали пересчитывать технику, то не обнаружили товаров на сумму более 250 тысяч рублей, отметил канал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Космодром «Восточный» в Амурской области начали строить в 2012 году. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2014–2018 годах при возведении первого стартового комплекса было выявлено 17 тыс. различных нарушений, в том числе хищение бюджетных средств, затягивание сроков строительства. В результате более 1 тыс. человек привлечены к ответственности. По фактам нарушений было возбуждено 140 уголовных дел, ущерб от преступлений оценивается в 11 млрд руб., из них в госказну возвращено меньше 30% — 3,5 млрд руб. Строительство первой очереди завершилось в 2016-м. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин встретил главу КНДР Ким Чен Ына на космодроме «Восточный».

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