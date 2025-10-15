Москвичи смогут увидеть достижения столицы в парке «Зарядье»

В парке «Зарядье» установили инсталляцию «Матрешка Москвы. Новая точка притяжения», на которой можно увидеть более 20 сюжетов о достижениях столицы, сообщается на сайте mos.ru.

Сюжеты охватывают различные сферы, среди которых транспорт, цифровизация, космос и другие.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, туристический центр в парке «Зарядье» стал мультиформатной площадкой.

«Для инновационной достопримечательности разработали эксклюзивные познавательные программы. С их помощью можно ознакомиться с достижениями столицы, ее знаковыми объектами и культурным богатством», — сказал Ликсутов.

3D-графика и кинетическая инсталляция создают ощущение полного погружения в работу промышленности столицы или запуска ракеты-носителя «Ангара».

Кроме того, посетители могут узнать о работе тоннелепроходческого щита, который используют при строительстве метро.

Также «Матрешка Москвы» показывает данные о погоде в реальном времени с заставкой с пандой Катюшей и анонсы мероприятий в городе.

По вечерам «Матрешка Москвы» показывает цифровые интерпретации сказок Александра Пушкина.