Студентов в Севастополе отчитали за просмотр фильма под одним одеялом

Студенты МГУ пожаловались на наказание за лежание под одним одеялом

Студенты филиала МГУ в Севастополе пожаловалась на «дисциплинарное взыскание» из-за просмотра фильма под одним одеялом в общежитии. Об этом сообщает «Подъем».

Как пишет Telegram-канал «Первый университетский», в общежитии прошел рейд, в ходе которого были обнаружены «два студента, мальчик и девочка» (по выражению коменданта), лежавшие вместе под одеялом. По мнению сотрудницы администрации, такое поведение нарушает правила внутреннего распорядка общежития, якобы предполагая предоставление своей комнаты другому человеку.

По информации «Первого университетского», 18 сентября на комиссии по студенческим делам молодых людей публично отчитали перед другими студентами и преподавателями. Отмечается, что в момент рейда оба были одеты и не совершали полового акта, а просто смотрели фильм, однако паре вынесли дисциплинарное предупреждение.

Замдиректора филиала МГУ по общим вопросам Вадим Вородюхин заявил изданию «Подъем», что информация об этом инциденте не соответсвует действительности, и кто-то решил оклеветать учебное заведение.

