На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Студентов в Севастополе отчитали за просмотр фильма под одним одеялом

Студенты МГУ пожаловались на наказание за лежание под одним одеялом
true
true
true
close
Shutterstock

Студенты филиала МГУ в Севастополе пожаловалась на «дисциплинарное взыскание» из-за просмотра фильма под одним одеялом в общежитии. Об этом сообщает «Подъем».

Как пишет Telegram-канал «Первый университетский», в общежитии прошел рейд, в ходе которого были обнаружены «два студента, мальчик и девочка» (по выражению коменданта), лежавшие вместе под одеялом. По мнению сотрудницы администрации, такое поведение нарушает правила внутреннего распорядка общежития, якобы предполагая предоставление своей комнаты другому человеку.

По информации «Первого университетского», 18 сентября на комиссии по студенческим делам молодых людей публично отчитали перед другими студентами и преподавателями. Отмечается, что в момент рейда оба были одеты и не совершали полового акта, а просто смотрели фильм, однако паре вынесли дисциплинарное предупреждение.

Замдиректора филиала МГУ по общим вопросам Вадим Вородюхин заявил изданию «Подъем», что информация об этом инциденте не соответсвует действительности, и кто-то решил оклеветать учебное заведение.

Ранее студенты вуза в Петербурге пожаловались Путину на отстранение ректора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами