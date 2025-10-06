Студенты вуза в Петербурге пожаловались Путину на отстранение ректора

Комитет профсоюзной организации студентов Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) направил президенту РФ Владимиру Путину обращение в связи с отстранением ректора Александра Запесоцкого и назначением на его место Евгения Лубашева. Об этом сообщает 78.ru.

В заявлении говорится, что Лубашев якобы вмешивается в учебный процесс и использует студентов в качестве понятых в ходе проверки, которую проводит в вузе прокуратура Фрунзенского района. Также утверждается, что сотрудникам университета угрожают уголовной ответственностью.

Авторы обращения просят вернуть Запесоцкого на пост ректора.

Александр Запесоцкий был отстранен от должности 25 сентября по решению арбитражного суда в рамках обеспечения иска по изъятию зданий СПбГУП в собственность государства. Прокуратура заявляла, что мужчина якобы мог использовать свое положение для организации публичных акций в Петербурге с целью воспрепятствовать изъятию государственного имущества.

До этого суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на собственность СПбГУП. По мнению надзорного ведомства, Всеобщая конфедерация профсоюзов, Ленинградская федерация профсоюзов и ректор вуза не могут по закону распоряжаться имуществом СПбГУП, так как якобы не получали права собственности, а сам Запесоцкий использует вуз «для личного обогащения», якобы декларируя убытки для получения госфинансирования и искусственно завышая расходы.

