Россиянам напомнили о праве на подарки от государства на Новый год

В России некоторые категории граждан имеют право получить от государства новогодние подарки. В первую очередь среди них – дети участников СВО, а также из многодетных семей, рассказал RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Эта льгота также распространяется на детей с инвалидностью и детей, чьи родители имеют инвалидность, а также на детей, оставшихся без попечения родителей», — пояснил депутат.

Однако единого для страны списка получателей подарков нет, поэтому данная мера поддержки может предоставляться по-разному жителям тех или иных регионов. Решение об акции и всех условиях решают власти субъекта, пояснил Чаплин. Это правило распространяется и на содержимое подарка – оно зависит от возможностей региона и преобладающих в нем традиций.

Заявку на получение подарка к Новому году можно подать на портале «Госуслуги», а также в органах соцзащиты, администрации района или области или в центре соцподдержки, заключил парламентарий.

До этого маркетолог, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Борис Григорьев рассказал, что антикварные вещи и красные (огненные) лошади войдут в число самых популярных подарков на предстоящий 2026 Новый год. По его словам, особенным спросом пользуются раритетная посуда и элементы интерьера советской эпохи или XIX века. Эксперт добавил, что у покупателей спадал интерес к винтажным елочным игрушкам, которые были востребованы некоторое время назад.

