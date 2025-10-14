Маркетолог рассказал, какие подарки станут самыми популярными на Новый год

Антикварные вещи и красные (огненные) лошади войдут в число самых популярных подарков на Новый год. Об этом «Москве 24» заявил маркетолог, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Борис Григорьев.

По его словам, особенным спросом пользуются раритетная посуда и элементы интерьера советской эпохи или XIX века.

«Вероятно, ценность предметов выходит на уровень произведения искусства. К тому же современная промышленность особо не предлагает интересных решений, а тут есть возможность купить и презентовать что-то уникальное, имеющееся в ограниченном количестве и созданное когда-то давно», — отметил Григорьев.

Эксперт добавил, что у покупателей спадает интерес к винтажным елочным игрушкам, которые были востребованы некоторое время назад.

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная до этого рассказала «Газете.Ru», что перед предновогодним шопингом необходимо составить финансовый план. По ее словам, если человек не определил заранее список подарков, не распределил бюджет и не обозначил приоритеты, его желание порадовать близких может обернуться перерасходом.

