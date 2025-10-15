На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян призвали заранее готовить фигуру к Новому году

Диетолог Белоусова: худеть следует задолго до Нового года
Depositphotos

До Нового года еще далеко, однако желающим похудеть к праздникам следует задумываться о фигуре уже сейчас. Такой совет в интервью Tsargrad.tv дала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Она подчеркнула, что важно стремиться не к мгновенным результатам, а к планомерному похудению, поскольку физиологически снижение веса происходит постепенно.

По словам эксперта, пора начинать контролировать потребление соли, придерживаться дробного питания (завтрак, обед, ужин и два перекуса), исключить сладости и мучное, добавить в рацион свежие фрукты, овощи и белок, а также плотно завтракать.

«Это то, что реально помогает», — сказала Белоусова.

Фитнес-тренер, основатель студии Fitlit Сергей Литовченко до этого говорил, что для эффективного похудения важны не только правильное питание и режим дня, но и регулярные физические нагрузки.

По его словам, обычные тренировки (не менее трех раз в неделю) важно совмещать с активностью в повседневной жизни.

Ранее врач раскрыла, можно ли похудеть с помощью мандаринов.

