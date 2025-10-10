Врач рассказала, можно ли похудеть с помощью мандаринов

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в эфире «Радио 1» прокомментировала недавнее исследование корейских ученых, согласно которому экстракт недозрелых мандаринов может блокировать образование жировых клеток и ускорять расщепление жира. По ее словам, мандарины, как и другие цитрусовые, действительно способны подавлять активность генов, отвечающих за накопление жира.

«Правда, не нужно обольщаться, что это прямо сейчас всем срочно нужно. Невозможно полностью разогнать мандаринами метаболизм. Если мы будем сильно и настойчиво это делать, то получим обратный эффект», — предупредила специалист.

Она добавила, что действие цитрусовых может работать лишь как небольшая помощь в комплексе со сбалансированным питанием и физической активностью, поэтому не стоит рассматривать мандарины как жиросжигатель.

До этого Соломатина говорила, что осторожность в употреблении цитрусовых следует проявлять пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Эксперт посоветовала соблюдать меру и здоровым людям, поскольку в лимонах, апельсинах, мандаринах и грейпфрутах высокая концентрация фруктовых кислот.

