Фитнес-тренер рассказал, как добиться эффективного похудения

Тренер Литовченко: тренировки и повседневная активность помогут похудеть
Depositphotos

Для эффективного похудения важны регулярные тренировки, сбалансированное питание и правильный режим дня. Об этом Pravda.Ru рассказал фитнес-тренер, основатель студии Fitlit Сергей Литовченко.

По его словам, обычные тренировки (не менее трех раз в неделю) важно совмещать с активностью в повседневной жизни.

«Для снижения веса лучше всего подойдут стандартные фитнес-занятия с умеренной нагрузкой. Помимо тренировок важно ежедневно проходить не менее 7–10 тыс. шагов, соблюдать режим сна и питьевой баланс. Вода должна употребляться в разумных количествах — около полутора литров в день небольшими глотками», — пояснил Литовченко.

Эксперт отметил, что для жиросжигания особенно важно прорабатывать ноги, спину, грудь, а также выполнять изолированные упражнения для рук. Оптимально тренироваться около 45 минут и тратить 15–20 минут на кардио в конце.

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова до этого говорила, что определенные продукты могут стать помехой для сброса лишнего веса даже в случае, если в рационе они присутствуют в небольшом количестве. В их числе – колбасы и сосиски, которые всегда способствуют увеличению массы тела.

Ранее врач предупредила об опасности интуитивного питания при похудении.

